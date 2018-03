Botafogo vence Ribeirão no basquete O Botafogo saiu na frente do COC/Ribeirão Preto na série melhor-de-cinco jogos pelas semifinais do Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino. Jogando fora de casa, nesta segunda-feira, a equipe carioca venceu por 108 a 103, na prorrogação, e abriu 1 a 0 no duelo. Os dois times voltam a jogar sexta-feira, no Rio. Na outra semifinal, Franca e Vasco começam o confronto na quinta-feira.