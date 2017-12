Branca é a nova assistente do Ourinhos Maria Angélica Gonçalves da Silva, a Branca, ex-jogadora da seleção brasileira de basquete e comentarista da ESPN Brasil, é a nova assistente-técnica do Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos, que disputa o Campeonato Nacional Feminino. O convite foi feito pelo técnico Antônio Carlos Vendramini. "A idéia de trazê-la surgiu após uma visita que ela fez à nossa equipe e a chamei para me ajudar nos treinamentos. Percebi que ela tem muito jeito", disse Vendramini. Para Branca, o convite não poderia ter sido melhor, pois sempre desejou trabalhar em alguma equipe desde que encerrou a carreira como jogadora. "O Vendramini foi o único técnico que me deu oportunidade para passar um pouco daquilo que aprendi quando estive em quadra. É um sonho que está começando a ser realizado." Pelo Nacional, nesta quinta-feira, São Caetano e Santo André fazem a primeira partida das quartas-de-final (melhor de três jogos), às 19 horas, em Santo André. Na primeira fase, o Santo André terminou em terceiro lugar, com 23 pontos, enquanto o São Caetano foi o sexto, com 19. Nos dois confrontos, uma vitória para cada equipe: 69 a 64 para o São Caetano, no turno, e 85 a 65 para o Santo André, no returno.