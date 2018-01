Brasil arrasa a República Checa e vai às semifinais Com sua melhor atuação no campeonato, o Brasil venceu a República Checa por 75 a 51, nesta quarta-feira, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e se classificou para as semifinais do Mundial Feminino de Basquete. A seleção volta à quadra nesta quinta, às 15h15, para enfrentar a Austrália, que venceu a França por 79 a 66. A ala Janeth, que esteve ameaçada de ficar de fora do jogo por causa de um entorse no tornozelo direito, ficou em quadra durante 30 minutos e teve boa atuação, principalmente na defesa. Saiu com 4 roubos de bola, 10 rebotes e 15 pontos. A cestinha do Brasil, no entanto, foi Iziane, com 23 pontos. Pela seleção checa, que teve atuação muito abaixo da esperada, a cestinha foi a ala Machova, que marcou 10 pontos. Atual campeã européia, a equipe como um todo foi muito mal, tanto que terminou com apenas 19% de aproveitamento nos arremessos de três pontos e em nenhum momento chegou a esboçar uma reação. O jogo O Brasil começou melhor a partida e chegou a abrir 10 a 2 nos primeiros três minutos. As checas, no entanto, equilibraram o jogo e, com boa pontaria, conseguiram empatar a partida. Assim, o primeiro quarto terminou empatado: 19 a 19. No segundo quarto, o técnico Antonio Carlos Barbosa trocou a pivô (Alessandra por Erika) e a armadora (Helen por Adrianinha). O Brasil cresceu em quadra e marcou 16 pontos consecutivos, abrindo 35 a 19 e fechando a parcial com 18 pontos de vantagem: 46 a 28. Erika e Helen voltaram no início do terceiro quarto, e a equipe manteve o bom ritmo, aumentando a vantagem para 22 pontos, 62 a 40. Na última etapa, o Brasil apenas conduziu o jogo e Barbosa pôde aproveitar para poupar as titulares e colocar todas as 12 jogadoras em quadra. No fim, sem forçar muito, o Brasil conseguiu fechar a partida com 24 pontos de vantagem. Texto atualizado às 19h10