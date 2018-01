Brasil arrasa Bolívia no basquete Quase 100 pontos de diferença expuseram a fragilidade da Bolívia contra o Brasil, nesta segunda-feira, na 39ª edição do Campeonato Sul-Americano de Basquete, em Valdivia, no Chile. O Brasil ganhou por 143 a 45 (67 A 26), com 24 pontos de Vanderlei e 20 de Guilherme. No domingo, a seleção havia vencido a Venezuela por 75 a 69. O time é líder do Grupo B, com seis pontos. A Argentina venceu o Peru por 96 a 33 e comanda o Grupo A. O Brasil faz a última partida da primeira fase nesta terça-feira, contra o Chile, às 22 horas de Brasília. Para o ala Márcio, o importante na vitória contra a Bolívia foi a equipe "ter conseguido manter a concentração durante 40 minutos". O pivô Anderson Varejão, estreante na seleção principal, disse que o resultado "motivou" para o jogo com o Chile, que conta com a torcida e precisa vencer para ficar com uma das três vagas disponíveis para a Copa América, em agosto.