Brasil arrasa Equador no basquete A seleção brasileira feminina de basquete venceu o Equador por 102 a 39, nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Sul-Americano, que está sendo disputado na Colômbia. A cestinha da partida foi a pivô Erika, com 19 pontos. O Brasil, que já tinha vencido o Paraguai na estréia, volta à quadra no sábado, quando enfrenta o Chile às 22 horas (horário de Brasília). Os três primeiros colocados garantem vaga na Copa América da República Dominicana, de 14 a 18 de setembro.