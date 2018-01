Brasil arrasa México na Copa América A seleção brasileira feminina de basquete estreou na 4ª Copa América com uma vitória arrasadora sobre o México: 119 a 63. Helen foi a cestinha, com 30 pontos. A competição está sendo disputada em São Luís, no Maranhão, e vale três vagas no Mundial que será realizado na China, em 2002. Na abertura, Cuba também arrasou o Chile, por 100 a 33 (47 a 23). No último quarto, as chilenas não marcaram nenhum ponto. "Temos cinco atletas com 17 anos. Essa equipe está sendo preparada para a disputa da Olimpíada de Pequim, em 2008", explicou o técnico chileno, Carlos Roberto Alvarez Yañez. O time do Brasil folga nesta terça-feira. O Canadá estréia contra o Chile, às 15 horas, e a Argentina, que também ainda não jogou, encara o México, às 17 horas.