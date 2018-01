Brasil arrasa o Chile em amistoso de basquete feminino Assim como aconteceu no dia anterior, a seleção brasileira feminina de basquete arrasou o Chile, neste sábado, em mais um amistoso preparatório para o Mundial, que acontecerá em setembro no Brasil. Com facilidade em todos os quatro períodos, o time comandado pelo técnico Antônio Carlos Barbosa venceu por 110 a 45, no Ginásio do Pinheiros, em São Paulo. O destaque brasileiro foi Kelly, que gostou muito do desempenho do time na partida, apesar da fraqueza da adversária. "Este jogo valeu mais que um treino porque a gente precisa estar bem concentrada para o Sul-Americano. Além disso, as mais jovens tiveram a chance de pegar um pouco mais de experiência", afirmou a pivô, que fez 24 pontos e pegou 12 rebotes, em entrevista ao canal de TV a cabo SporTV. Esse foi o sexto jogo preparatório para a seleção feminina desde o início dos treinos para o Mundial. Foram quatro vitórias sobre o Canadá e as duas contra as chilenas. O próximo compromisso é a disputa do Sul-Americano, que será realizado no Paraguai de 1.º a 6 de agosto. A estréia no Mundial será contra a Argentina, no dia 12 de setembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.