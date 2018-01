Brasil arrasa o Peru no Sul-Americano O Brasil arrasou o Peru por 109 a 50, nesta quinta-feira, na segunda rodada da fase final do Campeonato Sul-Americano de Basquete Masculino, que está sendo disputado no Chile. ?Nossa defesa foi fundamental para conseguirmos esse resultado?, explicou o ala Guilherme, que marcou 21 pontos contra os peruanos e foi o cestinha do jogo. A seleção brasileira conseguiu contra o Peru a sua 6ª vitória seguida e manteve a invencibilidade no Sul-Americano. Nesta sexta-feira, o adversário será o Uruguai e no sábado, o jogo é contra a Argentina. Se ganhar mais uma partida, o Brasil já garante vaga na final do torneio, que acontece domingo.