Brasil arrasa Venezuela no basquete A seleção brasileira de basquete feminino voltou a vencer no Sul-Americano disputado em Loja, no Equador. Nesta segunda-feira à noite, as meninas comandadas pelo técnico Antonio Carlos Barbosa derrotaram a Venezuela por 99 a 51, na segunda rodada do torneio. No domingo, o Brasil estreou com vitória sobre o Chile por 95 a 49. As cestinhas da partida contra as venezuelanas foram a ala Lilian e a pivô Kelly, ambas com 18 pontos. O Brasil volta a jogar nesta terça-feira, às 19h30 (horário de Brasília), contra o Peru. Vale lembrar que as duas primeiras colocadas na soma de pontos das cinco rodadas disputam o título na próxima sexta-feira. O campeão e o vice do Sul-Americano garantem suas vagas nos Jogos Pan-Americanos da República Dominicana (de 2 a 9 de agosto), enquanto os três primeiros colocados têm vaga no Torneio Pré-Olímpico do México (24 a 28 de setembro).