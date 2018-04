Brasil arrasa Venezuela por 87 a 67 na Copa América

Tabela da Copa América

Fase de classificação - 26/8 Ilhas Virgens 62 x 88 Uruguai República Dominicana 68 x 81 Brasil Venezuela 85 x 69 Argentina México 81 x 66 Porto Rico

Fase de classificação- 27/8 Panamá 88 x 100 República Dominicana Canadá 95 x 40 México Brasil 87 x 67 Venezuela Porto Rico 85 x 74 Ilhas Virgens

Fase de classificação - 28/8 14h30 - Argentina x Brasil 17 horas - Ilhas Virgens x Canadá 19h30 - Venezuela x Panamá 22 horas - Uruguai x Porto Rico

Fase de classificação - 29/8 14h30 - México x Ilhas Virgens 17 horas - Canadá x Uruguai 19h30 - República Dominicana x Venezuela 22 horas - Panamá x Argentina

Fase de classificação - 30/8 14h30 - Uruguai x México 17 horas - Brasil x Panamá 19h30 - Argentina x República Dominicana 22 horas - Porto Rico x Canadá

Fase de classificação - 1/9 14h30 - 1.º do Grupo A x 4.º do Grupo B 17 horas - 2.º do Grupo A x 3.º do Grupo B 19h30 - 3.º do Grupo A x 2.º do Grupo B 22 horas - 4.º do Grupo A x 1.º do Grupo B

Fase de classificação - 2/9 14h30 - 3.º do Grupo B x 1.º do Grupo A 17 horas - 4.º do Grupo B x 2.º do Grupo A 19h30 - 1.º do Grupo B x 3.º do Grupo A 22 horas - 2.º do Grupo B x 4.º do Grupo A

Fase de classificação - 3/9 14h30 - 1.º do Grupo A x 2.º do Grupo B 17 horas - 2.º do Grupo A x 1.º do Grupo B 19h30 - 3.º do Grupo A x 4.º do Grupo B 22 horas - 4.º do Grupo A x 3.º do Grupo B

Fase de classificação - 4/9 14h30 - 1.º do Grupo B x 1.º do Grupo A 17 horas - 2.º do Grupo B x 2.º do Grupo A 19h30 - 3.º do Grupo B x 3.º do Grupo A 22 horas - 4.º do Grupo B x 4.º do Grupo A