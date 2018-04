Brasil arrasa Venezuela por 87 a 67 na Copa América

Nesta quinta, os brasileiros surpreenderam em quadra ao mostrar mais calma e disciplina na defesa. Os jogadores demonstraram uma maturidade não vista no último Mundial e no torneio classificatório da Olimpíada de Pequim.

Curiosamente, a afobação que tanto atormentou, agora é vista nas ações dos adversários. Os venezuelanos conseguiram segurar o bom jogo de contra-ataque brasileiro somente até o começo do segundo período. Numa formação mais conservadora no garrafão, Tiago Splitter e Varejão impediram qualquer infiltração do rival, que teve que se limitar aos arremessos do perímetro, sem sucesso.

Dessa forma, a seleção brasileira deslanchou, abrindo 20 pontos de vantagem ao término do segundo período através de contra-ataques e infiltrações numa defesa fraca, jogando por zona (3-2). O resultado foi uma vitória esmagadora por 26 a 6.

Com a vitória nas mãos, Moncho Monsalve tratou de testar algumas novas formações e jogadores do banco, como JP Batista, Diego, Duda e Tavernari, o que deu à Venezuela um alento no último período, mas nada que viesse a atrapalhar o bom momento brasileiro na competição.

O cestinha da partida foi o Leandrinho, com 15 pontos. Varejão marcou 14 e registrou nove rebotes, seguido de perto por Splitter, com 11 pontos e oito rebotes. Pelo lado venezuelano, o destaque foi Richard Lugo, com 12 pontos e seis rebotes.

Agora, a seleção brasileira encara ninguém menos que sua principal rival, a Argentina, nesta sexta-feira, às 14h30 (horário de Brasília). A Venezuela terá pela frente o Panamá, no mesmo dia, às 19h30.

Ainda nesta quinta, pelo Grupo B, a República Dominicana se recuperou da derrota para o Brasil e venceu o Panamá por 100 a 88. Pelo Grupo A, o Canadá estreou na competição com uma vitória avassaladora. Bateu o México por 95 a 40.