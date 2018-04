Brasil bate a Argentina e mantém 100% na Copa América

Faltas técnicas, cotoveladas, insultos e jogadas de pura gana são o resumo de mais um embate entre Brasil e Argentina no basquete masculino, vencido pelos brasileiros por 76 a 67 na tarde desta sexta-feira, em partida válida pela terceira rodada da Copa América de basquete, que dá vaga aos primeiros quatro colocados ao Mundial de 2010, na Turquia.

A vitória não só mantém a liderança do Grupo B ao Brasil, com três vitórias, como serve de "presente" à Argentina, que comemora cinco anos de sua medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas. "Estamos de parabéns pela vitória. É muito bom você fazer parte de um grupo que está focado para vencer", afirmou Leandrinho, cestinha da partida com 21 pontos.

De quebra, o Brasil mostra que pode ditar seu ritmo perante o rival, mesmo que, em alguns momentos, tenha entrado em colapso e realizado jogadas ruins, com excesso de arremessos de três pontos, trazendo ao torcedor péssimas lembranças de uma época em que a equipe se afobava e passava a trocar arremessos com o adversário.

OS JOGOS DA COPA AMÉRICA FASE CLASSIFICATÓRIA Quarta-feira, 26/8 Ilhas Virgens 62 x 88 Uruguai República Dominicana 68 x 81 Brasil Venezuela 85 x 69 Argentina México 81 x 66 Porto Rico Quinta-feira, 27/8 Panamá 88 x 100 República Dominicana Canadá 95 x 40 México Brasil 87 x 67 Venezuela Porto Rico 85 x 74 Ilhas Virgens Sexta-feira, 28/8 Argentina 67 x 76 Brasil Ilhas Virgens 67 x 87 Canadá Venezuela 71 x 80 Panamá Uruguai 54 x 71 Porto Rico Sábado, 29/8 México 80 x 63 Ilhas Virgens Canadá 69 x 71 Uruguai República Dominicana 78 x 73 Venezuela Panamá 55 x 80 Argentina Domingo, 30/8 14h30 - Uruguai x México 17 horas - Brasil x Panamá 19h30 - Argentina x República Dominicana 22 horas - Porto Rico x Canadá SEGUNDA FASE Terça-feira, 1/9 14h30 - 1.º do Grupo A x 4.º do Grupo B 17 horas - 2.º do Grupo A x 3.º do Grupo B 19h30 - 3.º do Grupo A x 2.º do Grupo B 22 horas - 4.º do Grupo A x 1.º do Grupo B Quarta-feira, 2/9 14h30 - 3.º do Grupo B x 1.º do Grupo A 17 horas - 4.º do Grupo B x 2.º do Grupo A 19h30 - 1.º do Grupo B x 3.º do Grupo A 22 horas - 2.º do Grupo B x 4.º do Grupo A Quinta-feira, 3/9 14h30 - 1.º do Grupo A x 2.º do Grupo B 17 horas - 2.º do Grupo A x 1.º do Grupo B 19h30 - 3.º do Grupo A x 4.º do Grupo B 22 horas - 4.º do Grupo A x 3.º do Grupo B Sexta-feira, 4/9 14h30 - 1.º do Grupo B x 1.º do Grupo A 17 horas - 2.º do Grupo B x 2.º do Grupo A 19h30 - 3.º do Grupo B x 3.º do Grupo A 22 horas - 4.º do Grupo B x 4.º do Grupo A SEMIFINAIS Sábado, 5/9 19h30 - 2.º classificado x 3.º classificado 22 horas - 1.º classificado x 4.º classificado DECISÃO DE 3.º LUGAR Domingo, 6/9 19h30 - Perdedor do 1.º x Perdedor do 2.º FINAL Domingo, 6/9 22 horas - Ganhador do 1.º x Ganhador do 2.º

Exemplo disto foram as duas tentativas de três pontos de Anderson Varejão na reta final do último período, o que poderia ter custado caro. Mesmo assim, o jogador do Cleveland Cavaliers foi decisivo. Com 19 pontos e nove rebotes, o brasileiro levou Luis Scola – ao lado de Gutierrez, o único remanescente do time olímpico de Atenas – à loucura, lutando por todos os rebotes e cestas, sendo premiado inclusive com uma cesta de três pontos ao término no segundo quarto.

Novamente com bom jogo de defesa, marcação acirrada no garrafão e saídas rápidas para os contra-ataques, o Brasil chegou a abrir 16 pontos de vantagem, mas a Argentina sempre encontrava maneiras de voltar a assustar. No terceiro período, Scola liderou a reação, cortando a vantagem para apenas uma cesta. "Brasil e Argentina é um jogo de muita rivalidade. Eles estão passando por um momento ruim, mas nunca podemos subestimá-los. Hoje tivemos muita concentração e determinação para vencer", disse o armador Marcelinho Huertas, que terminou o jogo com 18 pontos e cinco assistências.

O Brasil não se assustou com a reação. Continuou com seu jogo de troca de passes e sempre tinha uma resposta à altura, sendo ela uma cesta de Leandrinho, um rebote de Varejão ou uma boa jogada criada por Marcelinho Huertas. Para garantir a vitória, Scola, hoje o principal jogador argentino, foi eliminado por cinco faltas justamente nos minutos finais do quarto período. Saiu com a expressão de quem, finalmente, encontrou um rival à altura.

Com a liderança praticamente certa na primeira fase, o Brasil volta a jogar no domingo, às 17 horas (de Brasília), diante do Panamá, que pega justamente a Argentina, que possui duas derrotas, no sábado, às 22 horas.

MELHORA

Quesito de grande preocupação, o aproveitamento brasileiro nos arremessos livres melhorou significativamente. Neste jogo foi de 75% contra 57% da vitória sobre a Venezuela.

Em contrapartida, o ímpeto histórico do Brasil em arremessar da linha dos três pontos voltou. Foram 17 tentativas. Por bem, seis delas foram acertadas, dando à seleção aproveitamento de 35%.

PREOCUPAÇÃO

Sem o astro Manu Ginobili, que se recupera de lesões nos dois tornozelos, Fabricio Oberto e Carlos Delfino, a seleção argentina conta somente com Luis Scola para ter um atleta de decisão.

Contra o Brasil a raça foi o fator que deixou a Argentina na partida, mas a tendência é de mais derrotas na competição. Já com duas, a seleção portenha terá de encontrar novas maneiras de aproveitar suas jogadas de ataque se pleiteia uma vaga ao Mundial de 2010.