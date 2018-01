Brasil bate a China e decide título contra a Espanha A seleção brasileira feminina de basquete venceu a China por 79 a 75, pela segunda rodada da Copa Eletrobrás, torneio que está sendo disputado em Guarulhos como preparação para o Campeonato Mundial, que começa na próxima terça-feira, em São Paulo. A destaque do jogo foi a ala Janeth, com 22 pontos, quatro rebotes e uma assistência. O Brasil volta à quadra às 10h30 deste sábado, para decidir o título do torneio contra a Espanha, que bateu o Canadá por 80 a 61.