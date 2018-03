Brasil bate Chile e decide Sul-Americano contra a Argentina

A seleção brasileira feminina de basquete encerrou invicta a participação na primeira fase do sul-americano da modalidade. Na noite dessa quarta-feira, em Loja, no Equador, o time comandado por Paulo Bassul derrotou com facilidade o Chile, por 100 a 55. Com cinco vitórias e 100% de aproveitamento, o Brasil pega a Argentina na decisão, às 22h30 desta quinta-feira. As argentinas conquistaram a vaga ao bater a seleção da Venezuela, por 108 a 77. Na primeira fase, a Argentina foi a única equipe a dar trabalho para as brasileiras, que venceram por 73 a 67. Na disputa pela medalha de bronze, a Venezuela enfrentará o Chile. A partida acontece às 20h30 desta quinta-feira. Na primeira fase, as venezuelanas venceram por 101 a 92.