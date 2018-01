Brasil bate Nova Zelândia pela 5ª vez no basquete masculino A seleção brasileira masculina de basquete derrotou, neste domingo, a Nova Zelândia por 83 a 79 (37 a 32), em Santa Fé, na Argentina, em partida válida pelo Torneio Super Four, que vale como preparação para o Mundial do Japão. Esta foi a quinta vitória consecutiva, em cinco jogos, do Brasil sobre a seleção da Oceania durante o período de treinamentos e amistosos para o torneio no Oriente. Com 20 pontos cada, os cestinhas da partida foram o neozelandês Kirk Penney e o pivô brasileiro Ânderson Varejão, que se recuperou de uma leve entorse no tornozelo sofrida no jogo da última quinta-feira contra os neozelandeses, em Rio Claro (interior de São Paulo). No Mundial, o Brasil está no Grupo C ao lado de Austrália, Grécia, Lituânia, Catar e Turquia. A estréia será no dia 19 de agosto contra a seleção australiana.