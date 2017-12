Brasil bate o Canadá em amistoso A Seleção Brasileira de basquete feminino venceu neste sábado o Canadá por 93 a 80, em amistoso disputado na cidade de Jundiaí (a 60 km da capital São Paulo). Erika, pivô, com um ?double-double? (27 pontos e 14 rebotes) foi a destaque do time brasileiro. Agora, as duas seleções voltam a se enfrentar neste domingo, em São Paulo, no Ginásio do Pinheiros, às 16 horas.