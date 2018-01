Brasil bate Paraguai no basquete Um bom jogo coletivo, com destaque para a defesa, e a fragilidade do adversário fizeram o Brasil vencer o Paraguai com uma vantagem de 42 pontos, hoje, na rodada de abertura do 39.º Campeonato Sul-Americano de Basquete, em Valdívia, Chile. O lateral Guilherme, com 17 pontos, foi o maior marcador na vitória da seleção brasileira por 94 a 52 (43 a 25). O paraguaio Martinez, com 26 pontos, foi o cestinha do jogo. O próximo adversário do Brasil será a Venezuela, neste domingo, às 22 horas (o horário foi antecipado, no Congresso Técnico, assim como a partida contra a Bolívia, que será na segunda-feira, às 16 horas). A base do técnico Hélio Rubens Garcia teve Helinho, Vanderlei, Guilherme, e a dupla de irmãos pivôs, Anderson e Sandro Varejão. A fraca atuação do Paraguai permitiu, inclusive, o revezamento de todos os jogadores em quadra - apenas Renato, com uma contusão, foi poupado. "Mais importante que a vitória foi poder utilizar todos os jogadores durante a partida", disse Hélio Rubens. O técnico quer que o grupo assimile a sua filosofia de jogo, com ênfase na defesa. "Dentro da nossa filosofia, os atletas têm liberdade", afirmou. Os três primeiros no Sul-Americano asseguram vaga para a Copa América de Neuquem, de 16 a 25 de agosto. Juvenil - A seleção brasileira feminina juvenil, que venceu a Lituânia (79 a 74) no último jogo da fase de classificação, disputa amanhã, do quinto ao oitavo lugares no Mundial de Brno, República Tcheca. O Brasil enfrenta Cuba e a Polônia a França. Nas semifinais jogam Austrália x Rússia e Estados Unidos x República Checa.