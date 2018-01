Brasil bate Uruguai e é campeão sul-americano de basquete A jovem seleção brasileira masculina de basquete conquistou neste domingo pela 17.ª vez o título de campeão do Campeonato Sul-Americano, ao vencer na final o Uruguai por 92 a 61, em Caracas, na Venezuela. A vitória do jovem time é uma avaliação positiva para o técnico Lula Ferreira, que levou uma equipe "B" para o torneio, com a intenção de avaliar revelações para formar o time que disputará o Mundial, no Japão, neste ano. O título foi conquistado com apenas uma derrota: no segundo e último jogo da primeira fase, contra a Venezuela, por apenas um ponto de diferença (83 a 82). Fora isso, os brasileiros ganharam os outros três jogos (incluindo a decisão do título). Agora, a seleção brasileira está classificada para o Pré-Olímpico do ano que vem (que será disputado na mesma Venezuela) e para o Pan-Americano de 2007, que será no Rio de Janeiro. Junto com o time brasileiro, garantiram vagas o Uruguai, a Argentina (3.ª colocada) e a Venezuela (4.ª).