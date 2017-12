Brasil busca vaga no Pré-Olímpico Uma vitória sobre a Venezuela neste sábado, em San Juan de Porto Rico, a partir das 23 horas de Brasília (com SporTV), garante a classificação da seleção brasileira masculina de basquete para a segunda fase do Pré-Olímpico das Américas, que classificará três países para a Olimpíada de Atenas/2004. O Brasil, do técnico Lula Ferreira, folgou na rodada desta sexta-feira. Tem uma vitória sobre as Ilhas Virgens, por 100 a 74, e uma derrota para os Estados Unidos, por 110 a 76. Apesar da aparente fragilidade dos venezuelanos, os brasileiros prometem não se descuidar. "Eles têm um time experiente e seus jogadores fazem uma marcação pesada. Temos de entrar bem concentrados e não achar que podemos ganhar a qualquer momento. Essa competição é difícil e uma derrota pode atrapalhar os nossos planos", disse o armador Valtinho. Os resultados da primeira fase do torneio são levados para a segunda. Daí a importância de uma vitória com boa margem de pontos. É a meta da seleção brasileira, apesar de a Venezuela haver sido a adversária mais difícil no Sul-Americano do ano passado, quando o Brasil ganhou por 95 a 94 na prorrogação. O ala Marcelinho pede concentração total no jogo. "Contra os Estados Unidos começamos bem e tivemos cinco minutos de desconcentração. Ficou difícil reverter o resultado. Contra as Ilhas Virgens, começamos mal e depois reagimos. Contra a Venezuela, temos de estar concentrados para evitar uma surpresa", comentou. A rodada deste sábado começa com Canadá x Uruguai, às 15h30, e segue com Ilhas Virgens x Estados Unidos, às 18h, e México x Porto Rico, às 20h30. Nesta sexta-feira, o México venceu o Uruguai por 80 a 68 e a Argentina derrotou o Canadá por 94 a 90. O Brasil se despede da primeira fase do Pré-Olímpico no domingo, a partir das 23h, repetindo a final dos Jogos Pan-Americanos de São Domingos contra República Dominicana, partida vencida pelo Brasil por 92 a 77.