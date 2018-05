Brasil cai em grupo dos EUA no Mundial de basquete

A seleção brasileira masculina de basquete conheceu nesta terça-feira seus adversários na fase de grupos do Mundial de 2010, que será disputado na Turquia. E o sorteio não ajudou muito a equipe campeã da Copa América. O Brasil caiu no Grupo B, o mesmo dos Estados Unidos, campeões olímpicos. Eslovênia, Croácia, Irã e Tunísia completam o grupo.

De acordo com a tabela preliminar divulgada pela Fiba, a seleção brasileira estreará na competição no dia 28 de agosto, contra o Irã. No dia seguinte, a equipe terá pela frente a Tunísia. Depois, é a vez de encarar os norte-americanos, no dia 30. Em 1.º de setembro os brasileiros pegam a Eslovênia; o fim da participação na primeira fase será contra a Croácia.

Os quatro primeiros colocados em cada grupo avançam para a fase de oitavas de final. O cruzamento prevê o confronto entre times dos grupos A e B. Sendo assim, o Brasil pode enfrentar a Argentina já na segunda fase, caso fique em quarto de sua chave e os argentinos passem em primeiro, por exemplo.