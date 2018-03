Brasil carente de pivôs na Turquia Faltam pivôs na seleção brasileira masculina de basquete que estréia nesta quarta, às 9h15 (horário de Brasília) contra Angola, campeã africana, na Copa do Mundo de Istambul. O Brasil não terá sua dupla de jovens revelações do basquete brasileiro. O pivô Maybyner Nenê Hilário, de 19 anos e 2,09 m, não jogará o torneio, preparatório ao Mundial de Indianápolis (EUA), em setembro, por causa de compromissos com o Denver Nuggets, da NBA. Anderson Varejão, de 19 anos e 2,07 m, do Barcelona, torceu o tornozelo direito, no sábado, no último treino antes do embarque, lesão que se agravou com a viagem. Hélio Rubens deverá escalar o armador Helinho, o armador-ala Marcelinho, os alas Vanderlei e Rogério (improvisado na posição 4) e o pivô Sandro Varejão. O outro pivô que o técnico levou para a Turquia, Michel, também se recupera de uma tendinite, no joelho esquerdo ? estava em repouso e voltou a treinar nesta terça, mas só joga se melhorar. A ausência de Nenê foi lamentada pelo técnico Hélio Rubens Garcia. Ainda mais depois que o pivô mostrou na final da Summer League que está bem. Ajudou o Denver a conquistar o título, contra o Memphis Grizzlies, por 79 a 64 (jogou 25 minutos, fez 16 pontos e pegou seis rebotes). ?Infelizmente não teremos Nenê e Anderson?, lamentou o técnico, acrescentando que os jogadores estão cansados pela viagem e por causa da diferença de fuso horário (seis horas). Apesar dos desfalques e do cansaço, acredito que faremos um bom jogo contra Angola. O objetivo é dar ritmo de jogo e melhorar o entrosamento da equipe, mas sempre buscando a vitória?, afirmou o técnico brasileiro. Opção - Hélio Rubens justifica sua decisão de não chamar o pivô Janjão, do Universo/Ajax, de Goiânia, alegando que o jogador, de 30 anos, não se encaixa no processo de renovação. Mas levou Rogério, de 31 anos, e Vanderlei, de 30, no grupo. Outros confrontos - Pelo Grupo A, a campeã asiática China, na quinta, às 8h45, e a vice-campeã européia Turquia, na sexta-feira, às 15h30, são os outros rivais da primeira fase. No grupo B jogam nesta quarta Canadá x Bulgária, Turquia x China e Iugoslávia x Argélia.