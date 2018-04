Brasil conhece tabela da segunda fase da Copa América

Classificam-se para as semifinais os quatro melhores na soma dos pontos da primeira e da segunda fase. Neste momento, as seleções brasileira e porto-riquenha lideram com seis pontos (três vitórias). Quem chegar às semifinais estará classificado para o Mundial de Basquete, que acontecerá em 2010, na Turquia.

Confira a tabela completa:

Segunda fase

Terça-feira, 1/9

14h30 - Uruguai x República Dominicana

17 horas - Canadá x Argentina

19h30 - México x Brasil

22 horas - Porto Rico x Panamá

Quarta-feira, 2/9

14h30 - Brasil x Canadá

17 horas - Panamá x Uruguai

19h30 - Argentina x México

22 horas - República Dominicana x Porto Rico

Quinta-feira, 3/9

14h30 - Canadá x Panamá

17 horas - México x República Dominicana

19h30 - Uruguai x Brasil

22 horas - Porto Rico x Argentina

Sexta-feira, 4/9

14h30 - Panamá x México

17 horas - Argentina x Uruguai

19h30 - República Dominicana x Canadá

22 horas - Porto Rico x Brasil

Semifinais

Sábado, 5/9

19h30 - 2.º classificado x 3.º classificado

22 horas - 1.º classificado x 4.º classificado

Decisão de 3.º lugar

Domingo, 6/9

19h30 - Perdedor da 1.ª semifinal x Perdedor da 2.ª semifinal

Final

Domingo, 6/9

22 horas - Ganhador da 1ª semifinal x Ganhador da 2.ª semifinal