Brasil conquista bronze no basquete A seleção brasileira de basquete feminino ficou com a medalha de bronze na Copa das Quatro Nações, disputada na Austrália e que serviu de preparação para o Mundial da China, que começa sábado. Na disputa do terceiro lugar, nesta terça-feira, em Sydney, o Brasil derrotou a França por 59 a 56. Na final, os Estados Unidos venceram as australianas por 54 a 45 e ficaram com o título. O destaque do Brasil na partida desta terça-feira foi a pivô Alessandra, que marcou 21 pontos e pegou 12 rebotes. Ainda hoje, a delegação brasileira embarca para a China. A estréia no Mundial será no sábado, às 8h30 (horário de Brasília), contra a seleção chinesa. O time do técnico Antônio Carlos Barbosa ainda irá enfrentar Senegal e Iugoslávia na primeira fase do campeonato. ?Voltamos a fazer uma boa partida durante os 40 minutos e mostramos evolução em alguns fundamentos. Mais importante do que a vitória é que estamos readquirindo conjunto e entrosamento?, afirmou a pivô Alessandra depois do jogo com a França.