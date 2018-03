Brasil conquista o Sul-Americano feminino de basquete

A seleção brasileira feminina de basquete conquistou, na noite dessa quinta-feira, o Campeonato Sul-Americano da modalidade. Na final, a equipe comandada por Paulo Bassul superou a Argentina por 84 a 67, fechando invicta a campanha de seis jogos na competição. A conquista é a 22.ª do Brasil no campeonato, e a 12.ª de forma consecutiva, em 31 edições do torneio. "O time entrou para ganhar o título Sul-Americano. Sentimos em alguns momentos da partida, mas não deixamos a vitória escapar. Essa conquista é a primeira marca desse grupo que está chegando para trazer muitas alegrias", disse Karla, cestinha da seleção na partida, com 20 pontos. "É o início da nossa luta pela vaga olímpica. Estamos mais motivadas e vamos fazer melhor ainda em Madri para garantir o Brasil em Pequim", acrescentou a ala Chuca, um dos destaques da competição. A seleção retorna ao País no sábado e embarca no mesmo dia para Madri, onde disputará entre 9 e 15 de junho o torneio Pré-Olímpico, que dá cinco vagas para os Jogos de Pequim.