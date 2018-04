Brasil conquista o título da Copa América de basquete

A seleção brasileira feminina de basquete conquistou na noite deste domingo o título da Copa América ao derrotar a Argentina na decisão por 71 a 48, em duelo realizado em Cuiabá, no Ginásio Aecim Tocantins.

Este é o terceiro título do Brasil em seis edições do torneio. O grande destaque da equipe do técnico Paulo Bassul foi Silvia, cestinha da seleção com 18 pontos. Pelo lado argentino, Erica Carolina marcou 13 pontos.

A equipe brasileira levou um susto no primeiro quarto, quando perdeu por 13 a 7. No entanto, Karen, Adrianinha e Silvia comandaram a reação e o Brasil fez 18 a 8 no segundo quarto. Após ficar à frente, a seleção brasileira controlou o jogo e aumentou a vantagem.

OS JOGOS EM CUIABÁ FASE FINAL Sábado, 26/9 SEMIFINAIS Brasil 79 x 59 Cuba Argentina 63 x 53 Canadá 5.º AO 8.º LUGAR Porto Rico 74 x 53 Venezuela Chile 72 x 58 Rep. Dominicana Domingo, 27/9 7.° lugar - Venezuela 87 x 82 Rep. Dominicana 5.° lugar - Porto Rico 61 x 49 Cile 3.° lugar - Cuba 49 x 59 Canadá Final - Brasil 71 x 48 Argentina

Brasil e Argentina estão classificados ao Mundial da República Checa, que acontecerá em 2010. As brasileiras passaram pelas cubanas nas semifinais por 79 a 59, enquanto as argentinas derrotaram as canadenses por 63 a 53.

ÚLTIMA VAGA

Além de Brasil e Argentina, a seleção do Canadá garantiu vaga para o Mundial da República Checa. A equipe derrotou Cuba por 59 a 49, na disputa do terceiro lugar da Copa América. A vitória canadense só aconteceu na prorrogação, quando a equipe fez 11 a 1, após empate no tempo normal por 48 a 48.

Na disputa do quinto lugar, Porto Rico bateu o Chile por 61 a 49, enquanto a Venezuela garantiu a sétima posição após passar pela República Dominicana por 87 a 82 - todos os jogos foram disputado neste domingo em Cuiabá.