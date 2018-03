Brasil derrota a Colômbia no Sul-Americano de Basquete

A seleção brasileira feminina derrotou a Colômbia nesse domingo, 25, pela segunda rodada do 31.º Campeonato Sul-Americano de Basquete, disputado no Equador. As cestinhas da partida foram a ala/pivô Êga e a armadora Karla, com 18 e 17 pontos, respectivamente. Na preliminar do jogo, a Venezuela passou pelo Chile por 101 a 92. Nesta segunda-feira, as meninas do Brasil voltam à quadra para enfrentar a Argentina, às 20h30 (pelo horário de Brasília). Na terça, no mesmo horário, o adversário será a Venezuela. Animada com o desempenho da equipe no jogo, Êga afirmou que "esse grupo é muito alto astral e essa nossa empolgação está começando a refletir em quadra". "No início estávamos um pouco presas, mas depois entramos no jogo. Todas se soltaram em quadra e conseguimos impor o nosso ritmo", disse a jogadora. De acordo com o regulamento da competição, na primeira fase, as seis seleções jogam entre si em turno único. As duas primeiras colocadas na soma de pontos das seis rodadas decidem o título na quinta-feira. As equipes classificadas em terceiro e quarto lugares disputam a medalha de bronze.