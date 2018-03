Brasil derrota o Uruguai: 75 a 71 A seleção brasileira masculina de basquete garantiu vaga na final do Sul-Americano da categoria, domingo, ao derrotar o Uruguai, em Montevidéu, por 75 a 71 (31 a 40), em jogo válido pela terceira rodada. Com este resultado, o time do técnico Lula segue invicto e garante vaga para a disputa do Pan-Americano, em Santo Domingo, e do Pré-Olímpico, em Porto Rico, ambos em agosto.