Brasil derrota Paraguai no basquete A seleção brasileira masculina de basquete estreou com vitória no Sul-Americano, em Montevidéu, no Uruguai, ao derrotar, nesta terça-feira, o Paraguai por 93 a 45 (47 a 29). Guilherme, com 22 pontos, foi o cestinha. O Brasil volta a jogar nesta quarta-feira. O adversário será a Argentina.