Brasil disputa final do Mundial Sub-21 A seleção brasileira feminina de basquete Sub-21 disputa neste domingo a final do Mundial da categoria, às 16 horas, contra os Estados Unidos, em Sibenik, Croácia. Sábado, na semifinal, as brasileiras superaram a Croácia por 73 a 65 (33 a 36). As norte-americanas eliminaram a França por 58 a 47.