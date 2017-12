Brasil é campeão no basquete feminino A seleção brasileira de basquete feminino conquistou na noite de sábado o 8º título sul-americano consecutivo e o seu 18º em 27 disputados. Na final do campeonato, disputado em Lima, no Peru, o Brasil derrotou a Argentina por 94 a 90 e foi campeão invicto. O terceiro lugar ficou com o Chile, que venceu o Peru por 80 a 61. Com esses resultados, Brasil, Argentina e Chile garantiram suas vagas na Copa América, que será disputada de 12 a 16 de setembro, em São Luís (Maranhão), e irá classificar três equipes para o Mundial da China, em 2002. Eleita a melhor atleta do Sul-americano, Silvinha foi destaque do time brasileiro, que jogou desfalcado de algumas de suas principais jogadoras, como Janeth, pois elas estão disputando a WNBA nos Estados Unidos.