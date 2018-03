Brasil é campeão sul-americano de basquete A seleção brasileira masculina de basquete conquistou o título do 40º Campeonato Sul-Americano, disputado no Uruguai. Na final deste domingo, em Montevidéu, o time do Brasil derrotou a Argentina por 83 a 80 e fechou a perfeita campanha com seis vitórias em seis jogos. Ainda sem seus dois jogadores da NBA, o pivô Nenê e o armador Leandrinho, a seleção brasileira garantiu no Sul-Americano a vaga nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, que começam na sexta-feira. E de quebra, ganhou duas vezes da Argentina, a atual vice-campeã mundial - também desfalcada de suas estrelas, como Ginobili. A final foi muito equilibrada, mas o Brasil manteve sempre o controle do jogo. Venceu o primeiro tempo por 45 a 40 e conseguiu manter a pequena vantagem nos dois últimos quartos, para dar ao basquete brasileiro o 16º título sul-americano. O cestinha foi Guilherme, com 16 pontos. Na disputa do terceiro lugar, o Uruguai venceu a Venezuela por 88 a 82 e ficou com a medalha de bronze. Além disso, os uruguaios conseguiram vaga para o Pan - acompanham Brasil e Argentina em Santo Domingo. Aos venezuelanos restou o consolo de seguir, junto com os três primeiros colocados do Sul-Americano, para a disputa do Pré-Olímpico, de 20 a 31 de agosto, em Porto Rico. O técnico Lula dá folga aos jogadores brasileiros até quarta-feira. Na quinta, haverá o embarque para Santo Domingo e no sábado, a estréia no Pan - o adversário ainda não está definido. Nenê e Leandrinho, sem liberação de suas equipes na NBA, irão se juntar ao grupo apenas no Pré-Olímpico.