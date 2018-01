Brasil e Cuba decidem a Copa América Brasil e Cuba definem neste domingo (às 20 horas de Brasília), na República Dominicana, quem será a equipe campeã da Copa América, que também vale como seletiva para o Campeonato Mundial, no ano que vem, no Brasil. As duas equipes tiveram o melhor desempenho na competição, disputada no sistema de pontos corridos. Acumulam quatro vitórias em quatro jogos e oito pontos ganhos. Quem vencer garante a taça e ambas já estão no Mundial - o Brasil, inclusive, por ser sede. Na rodada anterior, disputada neste sábado, as brasileiras venceram as donas da casa, a República Dominicana, por 92 a 46. Já Cuba bateu a Argentina por um ponto: 89 a 88. E, no terceiro jogo, o Canadá garantiu sua vaga no Mundial ao vencer Porto Rico por 83 a 81. A classificação da Copa América é a seguinte: 1.º - Brasil e Cuba, 8 pontos; 3.º - Canadá, 6; 4.º - Argentina e Porto Rico, 5; e 6.º - República Dominicana, 4. Além da decisão entre Brasil e Cuba, ainda jogam neste domingo: Porto Rico x Argentina (na preliminar), e República Dominicana x Canadá, jogo que encerra a competição continental.