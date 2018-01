Brasil é derrotado pela Grécia e precisa bater a Lituânia A seleção brasileira masculina de basquete foi derrotada pela Grécia por 91 a 80, nesta quarta-feira, em Hamamatsu, e precisa vencer a Lituânia, nesta quinta, para conseguir a classificação às oitavas-de-final do Mundial do Japão. Com apenas uma vitória e três derrotas na primeira fase, o Brasil está na quarta colocação do Grupo C junto com a Austrália. No entanto, os australianos jogarão contra o fraco Catar e devem vencer - por isso, a necessidade de ganhar dos lituanos. Mais uma vez mostrando muito nervosismo em quadra e com muitos erros de passes e nos arremessos de lance livre - foram apenas 10 acertos em 23 tentativas -, a seleção brasileira começou mal o jogo e logo foi dominado pelos gregos, que são os atuais campeões europeus. O placar no intervalo já mostrava como estava fácil para a Grécia - 49 a 32. Com o armador reserva Nezinho em quadra, o Brasil melhorou no terceiro período e conseguiu melhorar o aproveitamento nos arremessos. O ponto alto foi o início do quarto período, quando a seleção brasileira perdia por 17 pontos e conseguiu uma incrível reação aos marcar 21 a 2 nos primeiros seis minutos do quarto graças aos tiros de três pontos do armador Marcelinho Machado. No entanto, o nervosismo voltou e os gregos mostraram mais tranqüilidade para ganhar a partida nos lances livres. "Conseguimos tirar a vantagem, mas eles tiveram mais equilíbrio. A gente tem que acreditar que vamos vencer a Lituânia e conseguir a classificação", afirmou Marcelinho, destaque do Brasil, com 25 pontos. Também pelo Grupo C, os lituanos não tiveram trabalho para ganhar da Austrália por 78 a 57. Ao lado da Grécia, com quarto vitória e nenhuma derrota, está a Turquia, que venceu facilmente o Catar por 76 a 69.