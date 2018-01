Brasil e EUA jogarão na China antes do Mundial de Basquete A seleção brasileira masculina de basquete vai enfrentar a equipe dos Estados Unidos, comandada por LeBron James e Kobe Bryant, na cidade de Cantão, no sul da China, no dia 8 de agosto, em amistoso de preparação para o Mundial do Japão - informa, neste sábado, a agência estatal chinesa Xinhua. Um dia antes, os Estados Unidos vão enfrentar a seleção chinesa, de acordo com a Associação de Basquete da China. "É a primeira vez que uma seleção norte-americana, com jogadores da NBA, se apresenta na China", comentou o presidente da federação chinesa, Li Yuanwei. O Mundial do Japão começa no dia 19 de agosto. Os Estados Unidos, após os fracassos nas últimas grandes competições internacionais, estão levando a sério a oportunidade de recuperar a fama do "Dream Team". A China, cujo objetivo é terminar o campeonato entre os oito melhores classificados, tem em Yao Ming, pivô dos Houston Rockets, seu principal jogador.