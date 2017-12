Brasil é vice-campeão mundial Sub-21 Na final do 1º Campeonato Mundial Sub-21 Feminino de Basquete, disputada neste domingo em Sibenik, na Croácia, o Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos por 71 a 55. A cestinha da partida foi a norte-americana Seimone Augustus, com 18 pontos, que foi eleita a melhor jogadora da competição. Entre as brasileiras, Ana Flávia e Graziane marcaram 11 pontos cada. Apesar de ter perdido o título, a seleção mostrou muita qualidade e completou o campeonato com seis vitórias e duas derrotas em oito jogos. "Somos vice-campeões mundiais com muita honra e essa medalha de prata dedicamos ao povo brasileiro", disse o técnico Paulo Bassul. As norte-americanas, que entraram no campeonato como favoritas, foram surpreendidas com uma derrota na primeira fase para o Brasil, por 73 a 60, e se classificaram apenas em terceiro lugar. Com esta vitória, as brasileiras ganharam respeito das demais equipes e passaram da primeira fase em segundo lugar, com apenas uma derrota. Nas quartas-de-final, o Brasil passou sem dificuldades pela Rússia. E, na semifinal, com 22 pontos e 14 rebotes da pivô Érika, a equipe derrotou as donas da casa: 73 a 65 na Croácia. Érika foi um dos destaques do campeonato, junto com a também brasileira Flávia Lui, que marcou 89 pontos em seis jogos. Mas, na partida final, o Brasil não conseguiu superar a seleção norte-americana pela segunda vez. O técnico Paulo Bassul considerou o resultado uma feliz surpresa. "Saímos do Brasil com o objetivo inicial de ficar entre as oito melhores do mundo. Mas a equipe tinha potencial para ir mais longe. E foi o que aconteceu." Na disputa da medalha de bronze, a França venceu a Croácia por 80 a 66.