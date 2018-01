Brasil enfrenta a Argentina na final de torneio amistoso O Brasil vai enfrentar a Argentina nesta segunda-feira, às 21 horas (de Brasília), com transmissão da ESPN Brasil, na decisão do Super Four, torneio preparatório para o Mundial do Japão, que será disputado de 19 de agosto a 3 de setembro. O jogo será realizado em Santa Fe, na Argentina. Na semifinal, disputada neste domingo, a seleção brasileira venceu a Nova Zelândia por 83 a 79, com destaque para o ala-pivô Anderson Varejão, que marcou 20 pontos e foi o cestinha do jogo, ao lado do neozelandês Penney. Foi a quinta vitória do Brasil em oito dias sobre a equipe da Oceania - foram quatro amistosos disputados no Brasil na semana passada. A Argentina, vice-campeã do último Mundial, disputado nos Estados Unidos, se classificou para a decisão ao derrotar a Venezuela por 94 a 55. No último confronto entre as duas equipes, na semifinal do Sul-Americano da Venezuela, há duas semanas, o Brasil venceu por 74 a 72. Mas as duas equipes que estavam em quadra eram bem diferentes das que jogarão nesta segunda: o técnico brasileiro Lula Ferreira, assim como o argentino Sergio Hernandez, priorizavam os treinamentos dos principais jogadores e deram chance a reservas e novatos. O Brasil estréia no Mundial do Japão já no dia 19, contra a Austrália. Na primeira fase, no Grupo C, enfrenta ainda Catar, Turquia, Grécia e Lituânia.