Brasil enfrenta Bolívia no basquete A seleção brasileira masculina de Basquete enfrenta amanhã a Bolívia, pela quarta rodada do 39.º Campeonato Sul-Americano, realizado na cidade de Valdivia no Chile. Será o sexto encontro das duas seleções, desde a criação do campeonato. Nas cinco vezes anteriores a vitória foi brasileira com larga vantagem no placar. Os três primeiros colocados no Sul-Americano garantem vaga na Copa América, que será realizada em agosto na Argentina.