Brasil enfrenta Cuba às 22 horas O basquete feminino do Brasil decide neste domingo a sua presença nos Jogos Olímpicos de Atenas, que acontecem no ano que vem. Para isso, precisa derrotar Cuba na final do Pré-Olímpico do México, a partir das 22 horas (horário de Brasília). A seleção brasileira chegou à final do Pré-Olímpico ainda na noite de sábado, ao derrotar o Canadá por 71 a 65, graças aos 31 pontos de Janeth. Já as cubanas venceram o México, na madrugada deste domingo, por 76 a 49. O torneio na cidade mexicana de Culiacán classificará apenas o campeão aos Jogos de Atenas.