Brasil enfrenta Cuba em desafio no Rio A última rodada da Copa Internacional Eletrobrás Feminina de Basquete será disputada neste sábado, às 10 horas, com Brasil e Cuba, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. A partida terá transmissão ao vivo pela Globo. Brasileiras e cubanas enfrentaram-se 25 vezes em competições oficiais com 17 vitórias do Brasil contra oito de Cuba. "Cuba é tradicionalmente uma seleção forte que sempre nos dá trabalho, fazendo grandes jogos contra o Brasil. É uma equipe aguerrida que vem para todos os torneios para ganhar, sejam amistosos ou oficiais. Será um grande espetáculo e contamos com o apoio da torcida carioca", prevê o técnico Antonio Carlos Barbosa, do Brasil. O técnico de Cuba, Armando Acosta, concorda com Barbosa. "Brasil e Cuba sempre fazem um jogo difícil e equilibrado, com muita raça por parte das duas equipes. Nós renovamos um pouco o elenco e estamos muito confiantes na preparação para a Copa América, onde buscaremos a vaga para o Mundial 2006. O Brasil também veio renovado para essa competição e conta com jogadoras de experiência internacional, que podem fazer a diferença na partida", avaliou Acosta. O torneio serve de preparação para a Copa América, que definirá quatro vagas, com início em 14 de setembro, dia em que a Seleção Brasileira estréia contra Porto Rico. Na 5.ª Copa América, na República Dominicana, de 14 a 18 de setembro, o Brasil está no Grupo B, juntamente com Porto Rico, Colômbia e Canadá. No Grupo A estão Cuba, Argentina, Guatemala e República Dominicana. A competição foi disputada em turno e returno. Além de Brasil e Cuba, participaram Argentina e Canadá.