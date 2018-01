Brasil enfrenta França pelo 7º lugar Com a derrota para a China por 81 a 80, na madrugada desta terça-feira, o Brasil irá disputar o 7º lugar do Campeonato Mundial Feminino de Basquete contra a França, às 2 horas desta quarta-feira (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN Brasil. Já as chinesas jogarão pela 5ª colocação contra a Espanha, que derrotou as francesas por 69 a 59, também em Nanjing, na China.