Brasil enfrentará México, Canadá, Uruguai e Porto Rico

A Fiba Américas (Federação Internacional de Basquete) confirmou nesta segunda-feira a ordem dos jogos da segunda fase da Copa América 2009, que acontece em San Juan, em Porto Rico. O Brasil pegará México (terça-feira, às 19h30), Canadá (quarta-feira), Uruguai (quinta-feira) e os donos da casa Porto Rico (na sexta-feira).

Classificam-se para as semifinais os quatro melhores na soma dos pontos da primeira e da segunda fase. Neste momento, as seleções brasileira e porto-riquenha lideram com seis pontos (três vitórias). Quem chegar às semifinais estará classificado para o Mundial de basquete, que acontecerá em 2010, na Turquia.