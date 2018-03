Brasil espera Nenê e Leandrinho até dia 10 O Brasil vai disputar o torneio masculino de basquete do Pan de Santo Domingo sem os dois jogadores que são a esperança de dar ao time a força necessária para conquistar uma vaga olímpica em Porto Rico. O ala-pivô Nenê Hilário e o armador Leandrinho, contratados por equipes da NBA, só devem se unir ao grupo em 10 de agosto. O Pré-Olímpico começa no dia 20. Nenê e Leandrinho continuam servindo a seus times no basquete profissional norte-americano. Os dois se encontraram em uma partida entre o Denver Nuggets (time de Nenê) e o Phoenix Suns (de Leandrinho) em uma liga de verão da NBA. Ambos treinam em seus times até o dia 10 e não jogarão no Pan. Na sexta-feira, Leandrinho fez sua melhor atuação na liga de verão. No jogo contra o San Antonio Spurs, o Phoenix Suns venceu por 91 a 84 e o brasileiro jogou 30 minutos. Fez 20 pontos, incluindo um ótimo aproveitamento nos arremessos de três pontos (acertou quatro dos cinco que tentou). No Sul-Americano, o Brasil mostrou a evolução dos jogadores que estão atuando no Exterior. O pivô Tiago Splitter é o melhor exemplo. Apesar de ter apenas 18 anos, já está há três temporadas atuando no basquete espanhol. No Sul-Americano, mostrou ótima variação de jogadas no ataque e bom aproveitamento de rebotes e tocos, aproveitando-se de seus 2,11 metros. Terminou com média de 13,2 pontos, 6,1 rebotes e 1,5 toco por partida. O outro pivô, Anderson Varejão, que está jogando no Barcelona, teve a melhor média de tocos do campeonato ? 2,2 por partida ?, além de ter ficado entre os cinco melhores reboteiros, com média de 6,6 por jogo.