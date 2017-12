Brasil estréia em desafio internacional A Seleção Brasileira Masculina de Basquete estréia nesta quinta-feira contra a Argentina, às 20 horas, na 1.ª Copa Internacional Eletrobrás Masculina de Basquete, no ginásio do Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte (MG). Mais cedo, às 18 horas, jogam Canadá e Estados Unidos. As partidas terão transmissão ao vivo pelo SporTV. O torneio serve de preparação para a Copa América - de 24 a 4 de setembro -, em São Domingos, na República Dominicana, que classificará quatro equipes para o Mundial do Japão/2006. Atual campeã olímpica e vice mundial (Indianápolis/2002), a Argentina está classificada para o Mundial. Já o Brasil busca uma das vagas na competição. Das estrelas campeãs olímpicas, apenas dois jogadores argentinos disputam o torneio em Minas Gerais: Gutierrez e Fernandez. Para o ala/pivô Anderson Varejão, a expectativa do grupo é a melhor possível: "Iremos enfrentar três adversários que também disputarão a Copa América e estamos preparados para fazer bons jogos. A Argentina é um adversário tradicional e é claro que existe muita rivalidade. Além disso, o ginásio lotado todos os dias, com mais de quatro mil torcedores", disse Varejão. O grupo brasileiro tem a bagagem técnica de jogadores que atuam na Europa (Thiago Splitter, Guilherme, Marcelo Huertas) e NBA (Anderson Varejão, Leandrinho e Rafael Baby Araujo). "Isso dá mais confiança e moral ao grupo, que está entrosadíssimo e com o mesmo pensamento de conquistar uma vaga para o Mundial", diz Lula Ferreira, técnico do Brasil. FEMININO - Em Atenas, a Seleção Feminina disputa nesta quinta o terceiro e último amistoso contra a Grécia. As brasileiras venceram os dois primeiros jogos (67 a 62 e 64 a 45).