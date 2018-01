Brasil estréia no Mundial de basquete De São Luís, no Maranhão, para o mundo, uma trajetória que resume a carreira da armadora Iziane Castro Marques, de 20 anos e 1,81 metro, a caçula da seleção brasileira feminina de basquete que estréia neste sábado, às 8h30, no Mundial da China (ESPN/Brasil). Iugoslávia x Senegal fazem o outro jogo da chave. Iziane é representante da nova geração do basquete brasileiro que, mesclada a garotas mais experientes, como Janeth, que disputa o seu quarto Mundial, tentará manter a tradição do Brasil de bons resultados nas últimas competições importantes do esporte ? a seleção feminina tem duas medalhas olímpicas, a de prata, em 1996, e de bronze, em 2000, uma de ouro no Mundial de 1994 e o quarto lugar no de 1998. Iziane que viaja até o ginásio de Taicang apreciando as lambretas e bicicletas misturadas aos carros ? ?é uma loucura, no cruzamento entra quem quer?, observa ? lembra-se que está na China e que ?tudo é igual ao que via nas fotos e filmes?. A China significa a maior experiência com a seleção na carreira de quem foi trazida para São Paulo quando tinha 15 anos, descoberta por Maria Helena Cardoso em uma Copa Brasil. No BCN/Osasco ganhou destaque em 2001, quando o time juvenil disputou o Paulista adulto. No início deste ano foi jogar na Espanha, no Yaya Maria Breogan. Observada, parou na temporada norte-americana da WNBA, atuando pelo Miami Sol. E quando acabar o Mundial vai atuar na França, no Aix-in-Provence. Pela seleção passou, no ano passado, na Copa América. ?O que mudou na minha vida em cinco anos? Tudo, absolutamente tudo?, afirma a maranhense, por telefone, da China, dizendo que, para ela, que sempre foi fã de Hortência, é uma honra estar na seleção com Janeth, ?para aprender?. ?Imagina o que é sair de São Luís ir para São Paulo, com 15 anos, sendo a filha caçula. Cultura diferente, hábitos diferentes, desafios enormes. Depois para a Europa e os Estados Unidos e a China...É um salto e tanto, um espelho para o mundo e um aprendizado pessoal e profissional.? Iziane não está entre as titulares do técnico Antônio Carlos Barbosa na estréia deste sábado, contra a China. Nem esperava. O time está escalado com Adrianinha, Helen, Janeth, Cintia Tuiú e Alessandra. Em contraponto com Iziane, a ala Janeth Arcain é a jogadora mais experiente. Aos 33 anos, Janeth já disputou quatro Mundiais (um juvenil e três adultos), jogou 127 vezes em competições oficiais pelo Brasil e marcou 2.129 pontos. ?Para mim tudo isso será uma grande aprendizagem. Com 20 anos sei que tenho muito pela frente. Mas agora quero seguir carreira. Amo o que eu faço e quero estar presente em todas as seleções, assim como Janeth.? Jogos ? Brasil e China já se enfrentaram seis vezes na história do Mundial com três vitórias para cada seleção. O último confronto foi no Mundial da Austrália (1994) quando o Brasil venceu por 98 a 87 na disputa do título. O Mundial, que tem dez sedes e 16 seleções nessa primeira fase, termina no dia 25. O Brasil está no Grupo B e ainda terá como rivais, nesta etapa, o Senegal, domingo, e a Iugoslávia, na segunda-feira, ambos às 10h30. Ainda neste sábado, pela primeira rodada jogam Grupo A : Japão x Argentina, Austrália x Espanha; Grupo C: Lituânia x Taipé, Estados Unidos x Rússia; Grupo D: Coréia do Sul x Tunísia e França x Cuba.