Brasil estréia no Sul-Americano Feminino de Basquete

A seleção brasileira feminina de basquete estréia neste sábado na 31.ª edição do Campeonato Sul-Americano, que está sendo disputado em Loja, no Equador. Sem contar com as principais jogadoras, que se juntam ao grupo apenas no Pré-Olímpico Mundial, em junho, na Espanha, o Brasil fará o primeiro jogo contra as equatorianas. No Equador, o Brasil defende uma hegemonia no basquete feminino sul-americano, já que ganhou as últimas 12 edições do campeonato - a seleção brasileira não perde um jogo nesta competição desde 1986, totalizando 57 vitórias seguidas. O torneio também servirá como a estréia oficial do técnico Paulo Bassul, que substitui Antonio Carlos Barbosa.