Brasil faz terceiro jogo contra Nova Zelândia no basquete Já com duas vitórias sobre a Nova Zelândia na série de quatro amistosos, a seleção brasileira masculina de basquete faz o terceiro jogo nesta quinta-feira, às 19h30, em Rio Claro, no interior de São Paulo - com transmissão da SporTV. Os confrontos fazem parte da preparação das duas equipes para o Mundial do Japão, que começa no dia 19 de agosto. Na primeira partida, disputada no domingo, no Rio de Janeiro, os brasileiros venceram por 105 a 89. No segundo confronto, na terça-feira em Brasília, a vitória foi novamente do Brasil, por 101 a 83. O último amistoso com a Nova Zelândia - e a última partida da seleção no Brasil antes do Mundial - será na sexta-feira, no ginásio do Paulistano, em São Paulo. ?Tivemos um período curto de treinos. Ainda temos detalhes para acertar. As duas partidas mostraram um crescimento da equipe e também apontaram as nossas falhas?, afirmou o ala Guilherme. ?Temos tempo para corrigir erros e chegar bem ao Mundial. Os confrontos contra a Nova Zelândia acrescentam muito na nossa preparação. É uma boa equipe, que joga com muito contato, com jogadores de experiência internacional?. Antes do Mundial do Japão - que vai de 19 de agosto a 3 de setembro -, o Brasil disputará o Torneio Super Four, na Argentina (31 de julho e 1º de agosto); um amistoso com os Estados Unidos, na China (8 de agosto); e a II Copa Stankovic, também na China, contra Alemanha, Austrália, China, França e Grécia (10 a 15 de agosto).