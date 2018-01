Brasil fora das semifinais do Mundial A seleção brasileira feminina de basquete inicia nesta terça-feira a disputa pelo 5º lugar do Mundial da China, enfrentando a seleção da casa, às 2 horas (horário de Brasília), em Nanjing. Nesta segunda-feira, o Brasil foi eliminado da briga pelo título ao perder para a Coréia do Sul, por 71 a 70 (35 a 46 no primeiro tempo). A cestinha da partida foi a pivô Alessandra, com 23 pontos marcados e conquistando 20 rebotes. Nas semifinais do Mundial da China, se enfrentam nesta terça-feira Coréia do Sul x Rússia e Austrália x Estados Unidos. A partida entre brasileiras e chinesas terá transmissão ao vivo pela ESPN Brasil. Diante da Coréia do Sul, a seleção brasileira atuou bem no primeiro tempo, com forte marcação na defesa e bom aproveitamento no ataque. O desempenho deu a vantagem parcial de 11 pontos para o Brasil. Na segunda etapa, a equipe do técnico Antonio Carlos Barbosa continuou dominando a partida, mas alguns erros de marcação no final da partida permitiram a reação chinesa, que venceu por um ponto. "O resultado foi injusto, porque lideramos toda a partida e perdemos no minuto final. Algumas finalizações perdidas fizeram a diferença, mas vamos ter tranqüilidade para buscar uma vitória contra a China e disputarmos o quinto lugar", disse o treinador brasileiro, lembrando que a seleção dominou amplamente os rebotes: 40 a 19. "Foi um resultado inesperado, porque nossa equipe estava confiante em uma vitória. Fizemos um bom primeiro tempo, mas na segunda etapa, mesmo demonstrando melhor volume de jogo, as coreanas cresceram de produção e num momento feliz, levaram a melhor. Vamos lutar pelo quinto lugar e provar que tínhamos condições de disputar o título", declarou a ala Janeth. "Perdemos porque a defesa facilitou algumas jogadas do adversário, no segundo tempo. A China será um adversário difícil, como foi na estréia, mas vamos explorar mais as pivôs, para conquistarmos a vitória", disse a pivô Cíntia Tuiú. Os outros resultados das quartas-de-final do Mundial, a Rússia derrotou a China por 86 a 70. Os Estados Unidos confirmaram o favoritismo e venceram a Espanha por 94 a 55. Completando a rodada, a Austrália se classificou, derrotando a França por 78 a 52. Nesta terça-feira, além de Brasil x China, jogam França x Espanha, na disputa pelo 5.º lugar da competição.