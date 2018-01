Brasil ganha a 3.ª e lidera com Cuba No terceiro jogo na Copa América feminina de basquete, a Seleção Brasileira conquistou sua terceira vitória (76 a 64) sobre Porto Rico, na República Dominicana, e assim continua na liderança do torneio junto com Cuba, que tem o mesmo retrospecto, e também soma seis pontos. Ainda nesta sexta, na preliminar, Cuba venceu por 84 a 54 a Seleção de Porto Rico. A partida das brasileiras foi tranqüila. Somente no segundo período é que as canadenses ameaçaram uma reação, chegando a fazer 22 pontos contra 14 do Brasil. Mesmo assim, o time comandado por Barbosa conseguiu manter a vantagem no placar e venceu por 12 pontos de vantagem. A cestinha da partida foi Micaela, do Brasil, com 27 pontos. Com isso, a disputa pelo primeiro lugar na classificação fica para a última rodada da fase classificatória, marcada para domingo, quando Brasil e Cuba se enfrentam. Nesta sexta, ainda acontece uma partida: Argentina x República Dominicana. A rodada deste sábado é (com horários de Brasília): Porto Rico x Canadá (17h45), Argentina x Cuba (20h) e Brasil x República Dominicana (22h15).