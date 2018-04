Brasil ganha da Argentina em amistoso no basquete

Assim como já tinha feito no sábado, a seleção brasileira feminina de basquete derrotou a Argentina por 77 a 71, na noite desta segunda-feira, no Ginásio José Corrêa, em Barueri (SP). O amistoso, decidido só na prorrogação, serviu como preparação para a disputa da Copa América, torneio que dará três vagas no Mundial de 2010, na República Checa.

No amistoso do último sábado, o Brasil ganhou com facilidade da Argentina, por 65 a 50. Nesta segunda-feira, porém, o jogo foi para a prorrogação, após empate por 66 a 66 no tempo normal. Mas a seleção brasileira conseguiu levar a melhor mais uma vez, graças principalmente à atuação da pivô Franciele, que somou 24 pontos e 12 rebotes.

"Começamos dispersas e elas vieram com tudo para cima da gente, mas conseguimos impor o nosso jogo no final. Conseguimos colocar em prática o que treinamos, levamos o jogo para a prorrogação e conseguimos uma emocionante vitória. Fico feliz por ter ajudado a equipe, mas o mérito é do grupo todo, que me apoiou bastante e confiou no meu jogo", disse Franciele.

Agora, o Brasil faz um amistoso contra o Canadá, na noite de quinta-feira, novamente em Barueri. Depois, a seleção brasileira embarca para Cuiabá, onde será disputada a Copa América, entre os dias 23 e 27 de setembro, quando estarão em jogo três vagas para o Campeonato Mundial.