Brasil ganha de Porto Rico por 83 a 67 A Seleção Brasileira feminina de basquete conseguiu sua segunda vitória no segundo jogo que disputou pela Copa América, nesta quinta-feira: 83 a 67 de Porto Rico, em São Domingos, na Repúplica Dominicana. A cestinha da partida foi Micaela, que marcou 25 pontos. Destaque também para Êga, com 10 rebotes e 16 pontos, e Érika, com 19 pontos e 18 rebotes. Agora, as brasileiras lideram a classificação geral com duas vitórias e quatro pontos. Em segundo lugar está o Canadá, com três, e Porto Rico e Argentina tem apenas dois pontos (sem incluir a partida República Dominicana x Cuba, que acontece ainda nesta quinta). No outro jogo já realizado pela segunda rodada, o Canadá venceu por 77 a 57 a Argentina. Nesta sexta-feira, os jogos serão (com horário de Brasília): Porto Rico x Cuba (17h45), Brasil x Canadá (20 horas) e República Dominicana x Argentina (22h15).